O | quantomeno | ci provano Anche se battere l' eleganza della diva | oggi come ieri | è impossibile

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il prossimo 4 maggio Audrey Hepburn avrebbe compiuto 94 anni. Ma nonostante ne siano passati ben 30 dalla sua scomparsa, avvenuta il 20 gennaio 1993, il suo stile – e quello del suo personaggio più celebre, Holly Golightly in Colazione da Tiffany (1961) – continua a mietere proseliti nel panorama del fashion system. Vecchie e nuove leve si ispirano ancoraal look dell’indimenticabile icona: l’esempio più recente, Hailey Bieber, che per il re-opening dello store Tiffany &Co. a New York il 27 aprile ha sfato un outfit che appare proprioun omaggio. Audrey Hepburn: dettagli di stile guarda le foto ...