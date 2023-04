Nucleare | 40 anni dopo | la sfida del governo | ecco la prossima mossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 aprile 2023) È il tabù dei tabù: 40il famoso referendum per dire no all'energiatorna a fare capolino l'ipotesi che sia ora di tornarne (almeno) a parlare. Facendo leva sulle nuove tecnologie e, soprattutto, sull'ormai acclarata dipendenza energetica dell'Italia. La crisi del gas russo, l'affannosa ricerca di nuovi fornitori, l'obbligatoria revisione del mix energetico per mandare avanti imprese e riscaldare le case degli italiani, ha innescato una indispensabile riflessione nel Paese. Certo il disastro di Chernobyl (26 aprile 1986) è impresso a fuoco nella memoria degli italiani. Chi ha oggi 50/60/70ricorda bene l'allarme. I bambini sovietici (la centrale sorge al confine ucraino con la Bielorussia), in vacanza in Italia proprio per smaltire la dose di radiazioni, sono parte indelebile della storia delle ...