Novara | uomo ucciso al culmine di una lite | fermato aggressore

(Di venerdì 28 aprile 2023) Torino, 28 apr. - (Adnkronos) - Tragedia questo pomeriggio ad Oleggio, nel novarese, dove un 45 enne è stato accoltellato a morte da un 63enne sulle scale della casa del presunto omicida. Ancora da accertare le cause del ferimento mortale che sarebbe avvenuto aldi unatra i due uomini, sul cui movente stanno indagando i carabinieri che hanno portato in caserma l'. Da una prima ricostruzione, il 45enne che risiedeva in un comune vicino ad Oleggio, si sarebbe recato a casa del 63enne forse per un chiarimento su questioni sulle quali sono in corso accertamenti. La discussione, però si sarebbe presto trasformata in. Il ferito è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni dove è poi deceduto a seguito delle lesioni riportate. Ancora non è stata trovata l'arma del delitto.