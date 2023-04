Non solo Milan-Inter | Sky vicina ad accordo con la Rai per le semifinali di Roma e Juventus in chiaro

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il calcio italiano si prende le luci della ribalta di tutta Europa. Fra Champions League ed Europa League saranno ben quattro le nostreste nelle due maggiori competizioni europee. Dopo che Amazon ha trovato l’per trasmettere indi Champions League appoggiandosi a TV8, a sua volta anche Sky ha necessità di trovare unperché per la Legge Melandri anche le duedi Europa League vanno in, e l’emittente ha uncanale in, per l’appunto TV8. A questo punto sembra essere vicino uncon la Rai per mandare in onda inentrambe ledi Europa League, in cui la ...