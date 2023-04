Non solo la figuraccia | cosa non va nel Def del governo

(Di venerdì 28 aprile 2023) La notizia è di quelle che finisce sulle prime pagine di tutti i giornali: il, pur avendo una maggioranza più che solida, non è riuscito ad approvare il Documento di Economia e Finanza che ha redatto per il 2023. Ovviamente è stato un incidente di percorso, che sarà risolto con una nuova votazione, questa volta si spera con una presenza parlamentare adeguata. Ma ne approfittiamo per dare una occhiata seria ai numeri del DEF 2023, per capire dove e come ilvuole andare. In realtà sembra ripercorrere le solite strade dell’austerity che sono state già percorse senza successo da molti Governi precedenti, con la sola eccezione degli anni della presunta pandemia, perché i vincoli europei erano stati allentati. Quando si analizza un DEF bisogna partire da un presupposto che però è poco accettato dagli economisti mainstream, nonostante i dati ...

Preferirei evitare cose politiche, ma se si tratta di un piccolo meme con i tuoi amici probabilmentelo penalizzeremo. Probabilmentese è virale e contro l'aborto o cose del genere". Ma ...... un pareggio) eè mai riuscito a restare senza sconfitte per tre gare di fila contro i bianconeri nella massima serie. Dopo aver vintodue delle prime otto trasferte contro il Lecce in Serie ...Su UEFA.com, i bigliettisono venduti in base all'ordine di arrivo, ma attraverso un'estrazione ... i richiedenti potevano scegliere se partecipare all'estrazione in ogni caso ose la loro ...

Mercato Roma, da Matic a Matip (e non solo). La Premier offre nuove occasioni ForzaRoma.info

Chi ha un mutuo a tasso variabile sicuramente non sta vivendo serenamente. Così come chi deve accenderne uno nuovo. Ma quando inizieranno ad abbassarsi di nuovoIn occasione della nostra copertura esclusiva di Armored Core 6: Fires of Rubicon, abbiamo intervistato Masaru Yamamura, il director, e Yasunori Ogura, il producer.