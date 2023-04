Non seguono mai le regole | questi segni zodiacali amano andare contro corrente

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Alcuni di noi proprio non sopportano lesempre: tenerli a bada è difficilissimo! Per alcuni di noi trovarsi limitati in ciò che si può dire o fare, per rispettare letacite della buona educazione, può diventare un problema. Il nostro animo ribelle, che ci porta a non avere peli sulla lingua o a non riuscire a seguire schemi prestabiliti, può essere difficile da domare.e non vogliono sentirsi ingabbiati e privati della loro libertà. Scopri se nella lista ci sei anche tu! Odiano le ...