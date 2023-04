«Non ho mai amato le etichette Una persona mi interessa per com’è | indipendentemente dal genere» ha detto Chiara Capitta

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 aprile 2023) «Potrei innamorarmi di un ragazzo come di una ragazza»: a dirlo è stata, 22 anni, calciatrice della Roma femminile e figlia di Lorella Cuccarini. In un momento di confronto con i follower sul suo orientamento sessuale e sulla sua vita sentimentale, la ragazza ha risposto senza tanti giri di parole. E la sua affermazione è sembrata a tutti un vero e proprio coming out:è bisessuale?