Non buttare le lavatrice | c’è un sistema magico per rinnovarla

Leggi su ck12

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il consiglio da non perdere: non buttate la, perché c’è unper. Ecco di cosa si tratta, le informazioni utili. Se la vostraè sempre sporca, con il cestello annerito che rischia di macchiare anche i vostri panni, quando li mettete a lavare, prima di pensare di buttarla via provate unper recuperarla e farla tornare come nuova. Non è difficile, il trucco c’è ed è molto efficace. – CK12.itOltre a pulire la vostracon i classici prodotti per le pulizie che trovate al supermercato: sgrassatori, anticalcare, antiacido, sbiancanti e via dicendo. Potete utilizzare un metodo casalingo, quasi naturale, e molto efficace. Si tratta di usare un prodotto che tutti abbiamo in casa, senza spendere altri soldi per ...