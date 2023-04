No! L’ONU non ha chiesto la depenalizzazione del sesso coi minori

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si sta diffondendo attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) la fake news delche avrebbeladelcoidi 18 anni. Vediamo da dove proviene e perché si tratta di una bufala conclamata. Per chi ha fretta: Non esiste nessun documento ONU che chiede di legalizzare iltra adulti e. La narrazione si basa sulla decontestualizzazione di un singolo passaggio estrapolato da un documento riguardante i diritti umani in ambito sessuale e di prevenzione dell’Hiv. Questa Fake news è stata smentita in una dichiarazione ufficiale dell’International Commission of Jurists. Analisi Le condivisioni che supportano questa narrazione riportano il seguente testo: ONU – Le Nazioni Unite ...

Si sta diffondendo attraverso diverse condivisioni Facebook (per esempio qui , qui e qui ) la fake news dell'che avrebbe chiesto la depenalizzazione del sesso coi minori di 18 anni. Vediamo da dove proviene e perché si tratta di una bufala conclamata. Per chi ..