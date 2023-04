No | il vicepresidente dell’ordine dei farmacisti non ha detto che i pensionati vanno «lasciati morire»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il 27 aprile 2023 Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook secondo cui «il vice presidente deiitaliani» avrebbe dichiarato: «Inon valgono niente, lasciateli, non sarebbe un peccato. Se non sarà la pressione o il cuore dolorante, li ucciderà qualcos’altro. Non ha senso spendere soldi per gli anziani!». La presunta dichiarazione è accompagnata dalla foto di un uomo in camice bianco. Si tratta di una notizia infondata. Per prima cosa l’uomo raffigurato non è ildella Federazione ordiniitaliani (Fofi), carica oggi ricoperta da Luigi D’Ambrosio Lettieri. Si tratta invece di Fausto J. Pinto, professore di cardiologia e capo del dipartimento cardiovascolare dell’ospedale ...