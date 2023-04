NJPW | Annunciato nuovo titolo femminile | Mercedes Monè sarà in corsa per lo STRONG Women’s Championship

(Di venerdì 28 aprile 2023) Continua e ormai si può ritenere praticamente consolidato il percorso di apertura verso il wrestling <>femminile> della New Japan Pro Wrestling, dopo l’introduzione dell’IWGP, la collaborazione continua con la STARDOM e la presenza di match femminili a Wrestle Kingdom, è arrivato un altro importante annuncio che stavolta riguarda lo show <>NJPW, show che si tiene sul suolo americano. Mini-torneo in una notte Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la <>NJPW> ha <>Annunciato> l’introduzione dello, che si affiancherà ai due ...

