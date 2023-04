Netflix | raggiunta la parità di genere tra i protagonisti di film e serie

(Di venerdì 28 aprile 2023): idellee deidella piattaforma streaming, hanno raggiunto ladi, dividendosi equamente tra uomini e donne, secondo quanto rivelato da una recente analisi realizzata in collaborazione con un istituto californiano., lo studio rivela ladiL’annuncio arriva da uno studio condotto insieme ad un nucleo di esperti che includono la sociologa Stacy L Smith e la USC Annannberg Inclusion Initiative ha rivelato che nella stagione 2020-2021 i contenutihanno visto tra iben il 47% di personaggi femminili ed etnie poco rappresentante. “La cosa più importante è stata trovare modi per sostenere l’accesso e il training ...

The Last Kingdom: Sette Re Devono Morire, già disponibile su, è il nuovo film diretto dal regista Edward Bazalgette, conosciuto per Hannibal e Gengis ...a fatica grazie all'intervento ...Una sorta di neo - Neorealismo che rappresenta in questo senso una vetta mai più. Gran ... Disponibile su CHILI, Google Play ,, Amazon Prime Video, NOW. Mio fratello è figlio unico (...Una sorta di neo - Neorealismo che rappresenta in questo senso una vetta mai più. Gran ... Disponibile su CHILI, Google Play ,, Amazon Prime Video, NOW. Mio fratello è figlio unico (...

Transatlantic, la serie sulla resistenza degli artisti e pensatori al nazismo. Recensione Sky Tg24

Tutti gli appassionati dei film d'animazione e chi ama guardarli in famiglia con i più piccoli, ben presto potranno fare incetta di cartoni animati. Netflix ha infatti condiviso un'anteprima del ...Se Netflix si appresta a un amaro risveglio, perdendo altri utenti per la lotta alla condivisione delle password (incentivata a partire dal 2017), le cose vanno decisamente meglio per Spotify, in cres ...