Netflix 'offende' gli utenti con un post che ironizza sulle richieste di rinnovo delle serie preferite

(Di venerdì 28 aprile 2023)è stata criticata per aver pubblicato un'immagine su Instagram chesulla mania degli abbonati di insistere costantemente sulloro. Apprezzata per lo stile anticonformista dei suoi social media, stavoltaha scatenato un putiferio con unsu Instagram in cuisulla mania degli abbonati di insistere sulloronon è estranea alle polemiche, viste le critiche piovute negli ultimi mesi per la scelta di eliminare la condivisione gratuitapassword. Inoltre lo streamner è stato pesantemente criticato per aver cancellato ...

Gli utenti disi sentono offesi Il post, che è stato condiviso dall'account Instagram di Taco Bell, mostra un grafico a torta che rappresenta i commenti sui post di, con la stragrande ...Dopo il successo di Beef - Lo scontro su, l'attore David Choe è stato investito dalle polemiche dopo che l'audio di un suo show ... È la mia versione della realtà, è arte che a voltele ...Del resto per chi sul territorio italianol'onore o il prestigio del Capo di uno Stato ... Dopo l'uscita del film dila magistratura del Papa evidentemente sotto pressione ha annunciato ...

Netflix "offende" gli utenti con un post che ironizza sulle richieste di ... Movieplayer

Netflix è stata criticata per aver pubblicato un'immagine su Instagram che ironizza sulla mania degli abbonati di insistere costantemente sul rinnovo delle loro serie preferite.An offender stole over £6600 from her grandmother to help pay for goods and services – including subscriptions to Netflix and Sky.