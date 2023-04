Naufragio Cutro | consegnato all’Italia quinto presunto scafista

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) – Si è chiuso oggi alle 10.00 presso la frontiera di Tarvisio il capitolo relativo all’arresto deldei presunti scafisti individuati come responsabili del viaggio dei migranti terminato con la strage avvenuta alo scorso 26 febbraio, nella quale hanno perso la vita 92 persone. Il cittadino turco 27enne, identificato nei giorni successivi al, grazie alle immediate attività d’indagine condotte dalla Squadra Mobile di Crotone e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Crotone è stato arrestato il 7 marzo nei pressi di Graz grazie alla collaborazione con l’Unità Fast (Fugitive Active Search team) del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale che hanno dato esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità ...