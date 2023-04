Napoli | zona azzurra | divieti per Napoli-Salernitana | potenziati mezzi pubblici e parcheggi

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 28 aprile 2023) Perscatta, il nuovo piano traffico con divieto di transito per veicoli:. Scatta un nuovo piano traffico per domenica 30 aprile 2023, un nuovo piano traffico per permettere l’eventuale festa dei tifosi azzurri.si chiama il piano traffico del Comune diche prevede dalle 12 di domenica alle 4 di lunedì, dell’intero centro della città. Unarossa, che il prefetto Palomba ha ribattezzato nell’occasione “” con 91 punti di controllo distribuiti nei vari quartieri coinvolti. Per agevolare gli spostamenti saranno ...