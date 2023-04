Napoli | Zielinski non ha intenzione di firmare il rinnovo a ribasso Individuati i sostituti

In entrata uno dei nomi sondati sarebbe quello di Piotr, che ilè pronto a cedere per non rischiare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2024. La ......1991 presenze 5 68 STANISLAV LOBOTKA (centrocampista) classe 1994 presenze 31 20 PIOTR(... LUCIANO SPALLETTI CALENDARIO E RISULTATI DELNELLA SERIE A 2022/2023 Giornata 1 - Hellas ...Roberto El Pampa Sosa , allenatore ed ex calciatore, fra le tante, died Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni giovedì in ...come Kvaratskhelia eè ...

Napoli, quanto costa lo scudetto Osimhen da blindare, Zielinski attende La Gazzetta dello Sport

Ai partenopei servono tre punti nel derby con la Salernitana e una 'non vittoria' della squadra di Sarri in casa dell'Inter (ANSA) ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...