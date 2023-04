Napoli | scudetto e addio già deciso per un Big | va in Premier

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilhain merito all’di un big nel prossimo calciomercato estivo: maxi tesoretto in arrivo dallaÈ già acqua passata in casala cocente eliminazione… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Unoè storia, inevitabilmente, e partecipare a quella storia da protagonista è sicuramente inebriante. Ma il ruolo di protagonista è riservato a pochi, ma può capitare di avere ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Può essere la giornataper il. La squadra di Spalletti affronta la Salernitana: se vince e la Lazio non va oltre al pareggio contro l'Inter, può festeggiare la vittoria aritmetica del campionato. Turno ...Gautieri, da napoletano, ha anche parlato dell'imminente vittoria delloda parte della squadra di Spalletti: ' Ilha trovato i calciatori giusti . Quando sono andati via Insigne , ...

Il Casms non ha potuto fare altro che accogliere la richiesta formalizzata dalla Prefettura. Napoli-Salernitana si giocherà domenica ...L'ex azzurro Fassone: "De Laurentiis vorrà portare il suo Napoli ancora più in alto di dove è arrivato sinora" ...