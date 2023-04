Napoli-Salernitana | ufficiale il rinvio a domenica alle ore 15 | come cambia il calendario di Serie A

È ufficiale, la Lega Serie A ha appena comunicato chesi giocherà domenica alle 15 anziché sabato. Slitta anche Udinese -, valevole per la 33esima giornata che si disputerà giovedì alle 20.45 anziché martedì. Posticipato ...Commenta per primo Ora è ufficiale, il Prefetto ha dettato legge e la Lega Calcio si è adeguata suo malgrado spostando data e orario di, gara valida per la 32esima giornata di Serie A e che potrebbe sancire aritmeticamente la vittoria dello scudetto. Inizialmente prevista per sabato 29 alle ore 15, la gara è stata ...I tifosi dele gli avversari dellache vorranno alloggiare anel weekend da festa Scudetto dovranno sostenere cifre più alte rispetto alla media del capoluogo partenopeo.

Lega serie A, è ufficiale: Napoli-Salernitana domenica alle 15 RaiNews

ROMA - La festa scudetto a Napoli è come il tappo di una bottiglia di spumante che la mano fatica a trattenere e che probabilmente partirà ...Il Napoli dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona TuttoNapoli.net foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli dovrà battere la Salernitana nel derby al Maradona e poi, domenica… Leggi ...