Napoli-Salernitana si giocherà domenica alle 15

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI -si30 aprileore 15. La Lega di Serie A ha posticipato la partita che potrebbe sancire la vittoria del terzo scudetto dele che era in programma per sabato. La Lega ha reso note anche le altre variazioni: Udinese-verrà giocata giovedì 4 maggio20,45 invece che martedi 2 maggio e Udinese-Sampdoria verrà disputata lunedì 8 maggio18,30 invece che7 maggio15.00

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno sabato 29 aprile alle ore 15, alla vigilia della sfida casalinga contro la Salernitana in programma domenica 3 ...