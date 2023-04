Napoli | per Politano piscina e allenamento individuale in campo

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilha pubblicato il report dell’del mattino a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti prepara la partita con la Salernitana, che oggi la Lega Serie A ha ufficializzato per domenica 30 aprile alle 15, dopo Inter-Lazio. Ilha la possibilità di centrare matematicamente lo scudetto in caso di vittoria sui granata e di stop contemporaneo della Lazio a San Siro. Dal report dell’si evincono alcune notizie sugli infortunati presenti in squadra, ovvero Mario Rui e Matteo. Per quanto riguarda il portoghese, ilcomunica che continua ad essere sottoposto alle terapie per il suo infortunio., invece, ha svolto lavoro in palestra ein ...