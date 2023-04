Napoli | Lozano verso l’addio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Hirvingsarebbe pronto a lasciare ilquest’estate nonostante il suo contratto in scadenza nel 2024. Il suo rendimento non ha convinto i vertici azzurri, i quali si preparano a salutarlo. Pochi gol e tanti soldi: un lusso L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto luce sulla sua situazione contrattuale spiegando che L'articolo

... è normale - ha proseguito poi Elmas, arrivato anel 2019 - . Nello spogliatoio parliamo ... Sicuramente per festeggiare darò 2 - 3 schiaffi a Chuckye Mathias Olivera. Loro sono molto ...Pertanto questo scudetto delvale tantissimo, si tratta davvero di una grande impresa ... basta osservare la gioia di Osimhen,all'arrivo all'aeroporto. E al goal di Raspadori, Ho visto ...A pochi giorni dalla partita contro la Salernitana, il giocatore delElif Elmas ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. 'Contro la Juventus è stato bellissimo. Darò uno schiaffo ae ...

Zielinski e Lozano in uscita Gazzetta: il messicano costa troppo per i pochi gol fatti! La posizione del polacco CalcioNapoli24

Luciano Spalletti ha le idee chiare sulla formazione da schierare in vista della gara del Maradona contro la Salernitana di Paulo Sousa.Come festeggerà lo Scudetto Eljif Elmas Risponde il macedone stesso, in una lunga intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli TuttoNapoli.net foto di DANIELE MASCOLO Come festeggerà lo Scudet ...