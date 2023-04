Napoli | Kim volerà in Corea del Sud per il servizio militare | perché è una buona notizia

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mentre ilsi avvia a vincere il suo terzo Scudetto, la città è in festa. Tra i calciatori più decisivi della stagione vi è senza dubbio il difensoreno Kim, il quale ha sostituito in maniera eccellente un calciatore del calibro di Kalidou Koulibaly. Eppure, Aurelio De Laurentiis non riesce a stare sereno sul L'articolo