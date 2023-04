Napoli | il report dell’allenamento | terapie per Mario Rui | individuale per Politano

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il sito web ufficiale delha pubblicato ildi oggi in vista della sfida contro la Salernitana Il sito web ufficiale delha pubblicato ildi oggi in vista della sfida contro la Salernitana.– Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma domenica allo Stadio Maradona per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazioni su palle inattive.Rui ha effettuatoha svolto lavoro in piscina e allenamentoin campo.