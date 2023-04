Napoli | il Corriere dello Sport sui festeggiamenti | «Scelta improvvisata di un Paese che…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023), ilannuncia la decisione di spostare la gara con la Salernitana per iper lo Scudetto Il, nella sua edizione odierna, parla così della festa Scudetto delche potrebbe avvenire già domenica. IL COMMENTO – «La foglia di fico dietro la quale si nasconde l’improvvisazione d’un, e non è, incapace di darsi regole precise, che si rifugia in unadi comodo con cui schiaffeggia la democrazia e pare insulti chi è dotato del sacrosanto senso della civiltà. La gara non avrebbe alterato assolutamente l’equilibrio di una città pervasa esclusivamente dalla magìa per il più grande spettacolo del weekend, ...