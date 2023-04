Napoli | il Comune emana una nuova ordinanza restrittiva in vista della festa Scudetto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Inpossibile, ildi, nelle ultime ore, hato unaprevedendo il divieto di fuochi d’artificio e bevande in bottiglia. Di seguito parte del contenuto”. “Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei possibili festeggiamentiprevisti in data L'articolo

Risponderemo positivamente alla richiesta che ci è venuta daldi, dal sindaco per un aiuto finanziario per reggere tutta una serie di eventi collegati con i festeggiamenti. Intanto ...E se si condanna il, si condannano anche Giuntoli e De Laurentiis, esattamente nello stesso ... Era il periodo in cui era facile, nella coscienza, accusare sacerdoti per pedofilia e fatti ...Il provvedimento è stato istituito daldiin occasione della partita di campionato- Salernitana, che potrebbe decidere la Festa Scudetto. Cosa prevede l'ordinanza La nuova ...

Dispositivo di circolazione nell'area centrale di Napoli Comune di Napoli

"Intanto abbiamo già deciso con l'azienda sanitaria Napoli 1 e con il Cardarelli una serie di interventi per garantire la tranquillità sanitaria".E' stato sottoscritto l'accordo tra Anm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Napoli, e le organizzazioni sindacali per l'erogazione del servizio di domenica 30 aprile in occasione ...