Napoli | festa scudetto | strade pedonali e punti di soccorso | il piano

(Di venerdì 28 aprile 2023) (Adnkronos) –si prepara allaper il terzoche potrebbe partire domenica prossima, 30 aprile, al termine della partita contro la Salernitana prevista per le 15. La Lega di Serie A ha comunicato l’ufficialità dello spostamento del match da sabato a domenica. Inoltre nella 33esima giornata Udinese-si giocherà ale 20.45 di giovedì 4 maggio e nella 34esima Udinese-Sampdoria sarà alle 15 di domenica 7 maggio. Ilper laprevede sia una maxi zona rossa in centro che unsanitario per fronteggiare le emergenze. La maxi zona rossa comprenderà la quasi totalità del centro di. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza con la quale si istituisce, dalle 12 di domenica alle 4 ...

si prepara allaper il terzo scudetto che potrebbe partire domenica prossima, 30 aprile, al termine della partita contro la Salernitana prevista per le 15. La Lega di Serie A ha ...... Cisl e Uil saranno in piazza (il 6 a Bologna, il 13 a Milano e il 20 a) a conclusione di ... "Le condizioni oggettive dei lavoratori non sono tali da poter parlare di. Sarà un primo maggio ...'In queste ore l' Ente Parco Nazionale del Vesuvio ha appreso con viva preoccupazione, dagli organi di stampa, dell'intenzione di alcuni esponenti della tifoseria della squadra deldi festeggiare l'imminente scudetto organizzando una simulazione dell'esplosion e del Vesuvio , con 'invasionè dello stesso e l'accensione di fumogeni tricolore sulla cima del cratere'.

ROMA - San Siro si sta preparando per vivere, domenica prossima, un mezzogiorno di fuoco. Inter e Lazio si sfidano in un match chiave, in Serie A, per la ...La partita tra Napoli-Salernitana della 32a giornata della Serie A 2022-2023, il derby campano, è stata posticipata e, da sabato 29 aprile, si giocherà domenica 30. Una decisione che ha sollevato alcu ...