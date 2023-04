Napoli | c’è il piano sanitario per la festa scudetto | pronto soccorso in allerta per 48 ore

(Di venerdì 28 aprile 2023) La città disi prepara a festeggiare il terzodella sua storia con unper fronteggiare le emergenze durante gli assembramenti previsti nel prossimo weekend. Lo prevede l’Asl1, con la pianificazione del primoper “la manizione spontanea per festeggiamenti in strada vittori aritmeticadella SSC”, riporta ilpubblicato dall’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’ sulla propria pagina Facebook. Ilprevede una finestra operativa da sabato 29 aprile alle ore 12 fino a lunedì 1 maggio alle ore 6. “Tutti idella città diadotteranno uno stato di ...

Una figuraccia il rinvio di- Salernitana . Per molti, infatti, rinviare- Salernitana e di conseguenza adattare il calendario della giornata successiva Udinese -si disputerà ......le licenze entro il 15 maggio non ha motivi per non autorizzare il club blaugrana a partecipare alla competizione europea Db Barcellona (Spagna) 17/02/2022 - Europa League / Barcellona -/ ...E poi abbiamo anche una controllata a, per lo sviluppo del Centro - Sud " DDAY.it: Planetel nasce come azienda dedicata al mercato B2B, ovverosia quello aziendale Pianetti : " La nostra è ...