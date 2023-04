Napoli campione se | la combinazione per lo scudetto

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un campionato passato in testa alla classifica e in questo weekend, con il giusto incrocio dei risultati, la festa attesa da tantissimi anni potrebbe finalmente ufficializzarsi. La compagine azzurra guidata da Luciano Spalletti potrebbe apporre la propria, bellissima, firma sull’arazzo tessuto per tutta la stagione: una grande annata per i campani che si sono ritrovati al primo posto, a dispetto di ogni pronostico iniziale, mostrando un calcio spesso travolgente. La delusione scaturita dall’eliminazione ai quarti di finale della Champions League sembra essere solo un ricordo: il battistrada della Serie A ha visto vestire a festa la città da tifosi che aspettano solo il via libera per far esplodere una gioia repressa dai tempi di Diego Armando Maradona. È proprio lo stadio intitolato all’indimenticato numero dieci argentino dei napoletani che dovrebbe mettere il punto esclamativo su un ...

... tutte in 'rappresentanza' della diverse quadre di calcio della Sera A avversarie delè ... Era capitato già nel 2006, durante i festeggiamenti dell'Italiadel Mondo (in quel caso, verso ...In Serie A i giochi per lo Scudetto sono già fatti e per ild'Italia c'è da aspettare solo la certezza aritmetica. In Francia il PSG è lanciato, così come il Barcellona nella Liga, ...Poi la storia sarà riscritta, ed iltornerà ad essered'Italia dopo 33 anni. Il volantino diffuso dalla Curva A 'Prepariamoci alla festa con mentalità! Ci siamo! Dopo aver atteso due ...

Napoli campione, allarme fantacalcio: cambia la formazione titolare per le ultime 6 giornate FantaMaster

Il Napoli è pronto a festeggiare lo scudetto, ma le notizie di mercato non fanno felici i tifosi: un protagonista potrebbe dire addio.Napoli a un passo da titolo di campione d'Italia prima dello scontro con la Salernitana. La vittoria nel derby è data a 1.23 da Snai ma per lo scudetto serve anche il successo dell’Inter a San Siro co ...