Moviola Lecce-Udinese | l’episodio chiave del match

Il match valido per la 32esima giornata di Serie A tra- Udinese: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca Allo Stadio Via del Mare,- Udinese si affrontano nel match valido per la 32esima giornata di Serie ...Con Marinelli in stagione anche il pareggio contro ilper 1 - 1 al Via del Mare. Fiorentina - ... 21' Ghiglione, 39' Dodò, 59' Igor, 82' Sernicola Fiorentina - Cremonese, i casi da. Due ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Milan -2 - 0 Chiffi (Var: Marini) 6 'Non era in grandissima giornata, ma si porta a casa la ...

Moviola Milan-Lecce: Chiffi sbaglia dando il rigore, il Var lo salva Corriere dello Sport

La prova di Marinelli al Franchi nella semifinale di coppa Italia analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset Mauro Bergonzi che gli dà 8 in pagella ...E’ uno di quegli arbitri che gode di una sorta di immunità diplomatica: ha sbagliato Inter-Juve, un solo passaggio in B, e subito Milan-Lecce (che con tutto il rispetto è gara di prima fascia). Chiffi ...