Un tuffo nel passato per l'allenatore della Roma José, che a Trigoria ha ricevuto una visita speciale. Nel centro d'allenamento giallorosso è infatti arrivata una sua vecchia consocenza, l'ex calciatore del Porto Costinha, che proprio con il ......che potrebbe far perdere quasi tutte le speranze di un piazzamento europeo per la squadra, o ... ma anche in Europa, visto che il doppio confronto contro la squadra diè tutt'altro che ...... ex centrocampista portoghese, che oggi ha fatto visita a Trigoria ritrovando il suo ex allenatore: "Costinha in visita a Roma" , questo il messaggio social diaccompagnato da due cuori con ...

Mourinho e l'ospite speciale a Trigoria: è un ex Serie A Corriere dello Sport

Il tecnico della Roma ha ricevuto la visita di una vecchia conoscenza nel centro d'allenamento giallorosso Un tuffo nel passato per l'allenatore della Roma José Mourinho, che a Trigoria ha ricevuto un ...Lo Special One ha ricevuto la visita di uno degli eroi del suo Porto capace di vincere Coppa Uefa e Champions League nelle stagioni 2002/03 e 2003/04 ...