(Di venerdì 28 aprile 2023)è rientrato in corsa a Jerez De La Fontera dopo aver subito soltanto la scorsa settimana un intervento causato dal brutto incidente in cui è stato coinvolto ad Austin provocato David Munoz. Il pilota della MTA, in forza alla Moto 3 del Motomondiale, ha svolto quest’oggi le prime sessioni nella pista spagnola, occasione perfetta per testare le sue condizioni in relazione con la gara. Intervenuto ai microfoni di Sky,ha raccontato le sue sensazioni dopo aver registrato il crono di 1’48.409 : “La caviglia e il malleolo non mi hanno dato grossi problemi, ho sentito più dolore su tibia e perone. Ho fatto i primi giri con il bendaggio fatto dalla clinica stamattina, avevo tanto dolore. Poi sono rientrato, ho levato stivale e bende e ho provato asenza. Nei primi tre giri mi sentivo abbastanza bene, ...

Nepa vale 40.00 su bet365, mentre Matteo Bertelle arriva a 100.00 su Starcasinò Bet. Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 27 aprile - 13:02Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®,™, UEFA Champions League, Serie A e ...(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) La Befana vien di notte Paola Cortellesi e...L'alfiere di Ducati Aruba ottiene il quarto successo in stagione e fa en plein sul tracciato olandese , aprendo un buon gap in classifica sul più vicino degli inseguitori, ovveroManzi . Il ...

MotoGP, Stefano Nepa: "Dobbiamo capire cosa fare, l'importante è non peggiorare la situazione OA Sport

Stefano Nepa è rientrato in corsa a Jerez De La Fontera dopo aver subito soltanto la scorsa settimana un intervento causato dal brutto incidente in cui è stato coinvolto ad Austin provocato David Mun ...Deniz Oncu è il più veloce nelle P1 del GP di Spagna di Moto3. Il turco è stato il più veloce per tutta la sessione, mentre gli altri hanno dato la sensazione di non spingere ancora al massimo, ma di ...