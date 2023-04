MotoGP | Sprint GP Spagna 2023 domani in tv in chiaro? Orari | canale e streaming sabato 29 aprile

(Di venerdì 28 aprile 2023)29va in scena la seconda giornata al Gran Premio di, quarta tappa stagionale della. Sul circuito di Jerez la giornata avrà inizio alle ore 10:10 per la terza sessione di prove libere, con le qualifiche alle 10:50. I piloti torneranno in pista alle ore 15 per la. Tutto il Gran Premio disarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che insu NOW e Sky Go. Lasarà visibile anche in diretta insu TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Jerez con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di...

Nella gara lunga Alex Marquez si regala il sogno di vincere per la prima volta in. Bestia fa il pronostico più verosimile e diversificato: Martin per la pole, Quartararo per lae ...L'ex Yamaha, che a Portimao è salito sul secondo gradino del podio, sottolinea l'importanza di qualifica e partenza, quest'ultima specie nella gara, per esprimere nella maniera migliore il ...Enea Bastianini sarà in pista a Jerez: il ducatista, che si era procurato una frattura alla scapola nelladi Portimao, è guarito dall'infortunio e sarà al via del GP Spagna. La 'Bestia' è stato dichiarato 'fit' dopo il consueto controllo medico della vigilia. 'Il mio campionato inizia da qui, anche ...

MotoGp, Bastianini vuole testarsi e Bezzecchi punta la Sprint Corriere Romagna

Oggi venerdì 28 aprile inizia un lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. A Baku andranno in scena le prove libere ...La MotoGp torna in pista, si corre nel fine settimana a Jerez. Bagnaia ha voglia di rivincita, riecco Bastianini. Sempre out Marquez ...