MotoGP | risultati e classifica P1 GP Spagna 2023 | Pedrosa è il più veloce | 4° Marini | 9° Bagnaia

Libere 2 alle 15 in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Atteso nel paddock Valentino Rossi Idelle Libere 1 a Jerez 1 D. PEDROSA 1:36.770 2 J. MARTIN +0.034 3 ......del weekend del GP di Spagna 2023 Gara Gara Sprint Griglia di Partenza Qualifiche - Q2 Qualifiche - Q1 Prove Libere 3 Prove Libere 2 Prove Libere 1 La classifica del Mondialedel ......per iraggiunti fin qui, con Marco Bezzecchi che ha ottenuto una vittoria e è leader del mondiale e Luca Marini che per la prima volta nella sua carriera è salito sul podio della. ...

JEREZ - La prima sessione di prove libere del GP di Spagna sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Dani Pedrosa ... fisici post frattura della scapola destra. I ...l Motomondiale 2023 ha inaugurato anche per la MotoGP la tappa di Jerez de La Frontera , dove è scattato il fine settimana del GP di Spagna con la prima sessione delle prove libere. Nel primo segmento ...