MotoGP | Marco Bezzecchi | “Il problema al motore mi è costato a caro prezzo | domani dovrò passare dalla Q1”

(Di venerdì 28 aprile 2023)è consapevole che dovrà rimboccarsi le maniche al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di2023. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, infatti, il leader della graduatoria generale della classe regina ha faticato parecchio con la sua Ducati, anche per colpa dell’esplosione del suonel corso della P2. Un momento che ha segnato la giornata del pilota romagnolo che, proprio nelle fasi più calde della sessione, ha dovuto tentare un time attack proprio all’ultimo secondo, senza però centrare la top10. Al termine del suo venerdì il “Bezz” ha concluso al 12° posto a 466 millesimivetta, con 121 millesimi da Luca Marini che ha concluso la top10. Al termine del venerdì di Jerez,...

