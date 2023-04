MotoGP GP Spagna 2023 | risultati e classifica prove libere 1 | Pedrosa al comando | segue Martin

Libere 2 alle 15 in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Atteso nel paddock Valentino Rossi I risultati delle Libere 1 a Jerez 1 D. PEDROSA 1:36.770 2 J. MARTIN +0.034 3 ...Per la quarta tappa del mondiale 2023, laarriva ine più precisamente al circuito di Jerez della Frontera intitolato ad Angel Nieto, situato nel sud della, in Andalusia. I ...... ore 15.00 La griglia di partenza del GP di2023 Sabato 29 aprile e domenica 30 aprile Risultati delle Qualifiche - Q2 GP di2023 Sabato 29 aprile, ore 11.15 VEDI ANCHE...

Orari TV MotoGP 2023: GP di Jerez, Spagna Motociclismo.it

JEREZ - La prima sessione di prove libere del GP di Spagna sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Dani Pedrosa far segnare il miglior tempo in 1:36.770, precedendo ...l Motomondiale 2023 ha inaugurato anche per la MotoGP la tappa di Jerez de La Frontera , dove è scattato il fine settimana del GP di Spagna con la prima sessione delle prove libere. Nel primo segmento ...