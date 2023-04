MotoGP GP Spagna 2023 | risultati e classifica FP2 | Aleix Espargarò al comando | Bagnaia attardato

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lampo dell’Aprila dinella seconda sessione di prove libere del Gran Premio didella. Il pilota di casa realizza il miglior tempo in 1’36?708 sul tracciato di Jerez de la Frontera, battendo il connazionale e compagno di squadra Maverick Vinales, a soli 2 millesimi. Per quanto riguarda lacombinata entrano tra i primi dieci anche Daniel Pedrosa, Jorge Martin, Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Alex Marquez, Takaaki Nagakami e Luca Marini. Finiscono nella Q1, piuttosto a sorpresa il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, il campione in carica Francesco, Alex Rins e Fabio Quartararo. Ecco la graduatoria combinata:COMBINATAGP...