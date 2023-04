MotoGP | fine settimana in salita per Bagnaia e Bezzecchi La grande occasione per l’Aprilia

(Di venerdì 28 aprile 2023) La fornace di Jerez de la Frontera ha esaltato, dimostratasi senza se e senza ma la moto più competitiva nella caldissima giornata odierna. Aleix Espargarò e Maverick Viñales hanno realizzato quasi lo stesso tempo nella FP2, risultando separati da soli 2 millesimi. Soprattutto, gli iberici si sono tenuti alle spalle tutti gli avversari, regalando alla Casa di Noale un prestigioso uno-due, seppur limitato alle prove libere. Lacompetitività della RS-GP è testimoniata anche al settimo posto di Miguel Oliveira nella classifica cumulativa. Una posizione che diventa la quinta se ci riferiamo esclusivamente alla seconda sessione di prove libere. Insomma, i presupposti per fare bene ci sono tutti, perché il meteo non dovrebbe cambiare. È possibile che la colonnina di mercurio scenda di qualche grado, ma dovrebbe restare stabile attorno ai 30° ...

Scivolato anche Toba , quasi in contemporanea con il connazionale, ma allaundicesimo. Nepa di nuovo in pista dopo l'incidente di Austin Matteo Bertelle ha centrato il quattordicesimo tempo, ...Dani Pedrosa, un campione eterno Dani Pedrosa, ritiratosi dal Mondiale a2018, ha chiuso alle spalle dei due piloti Aprilia nella classifica combinata, a conferma di una classe che il tempo non ...11.20 - Questosettimana oltre alla F1 - senza dimenticare il WEC a Spa - è in pista anche lain Spagna a Jerez. Seguite qui gli ultimi minuti delle PL1 . 11.10 - Diversi team hanno ...

Poteva essere un venerdì promettente per Nyck de Vries, ma le sue speranze sono finite in fumo, o meglio, a muro. L'olandese ha segnato il sesto miglior tempo nella prima ed unica sessione di prove li ...Una mission impossible: mettere il pilota spagnolo della SBK nelle condizioni di rispondere alla chiamata last minute di HRC Honda per sostituire Marc Marquez, ancora infortunato ...