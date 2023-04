MotoGP | Bagnaia a Jerez per riprendersi la testa del Mondiale | Aprilia competitive?

(Di venerdì 28 aprile 2023) Prosegue il Moto2023: dopo una settimana di pausa, si approda in Europa dove si resterà fino a Misano, a settembre. Iniziano i Gran Premi classici del Vecchio Continente a partire da una pista storica come quella dide la Frontera, che ospita il GP di Spagna dal 1989. Un weekend come al solito decisamente frenetico: le due prove libere del venerdì saranno fondamentali per accedere direttamente al Q2, servirà un piazzamento nelle prime dieci posizioni e quindi poco tempo perre il ritmo gara per la necessità di andare al time attack. Poi sabato ci sarà un’ultima prova libera, le qualifiche e la Sprint Race fino ad arrivare alla gara della domenica. Ade la Frontera diversi team potrebbero trovarsi meglio rispetto alle prime uscite stagionali: il circuito Angel Nieto ha ospitato dei test e ne ...

Conferenza stampa a Jerez, da sinistra:, Bezzecchi e Rins (.com) Negli ultimi giorni e a Jerez è partita l'azione di Dall'Igna e Tardozzi per calmare le acque attorno al pilota e per ...I record del tracciato sono stati tutti riscritti da Pecconel 2022, con la pole position ... FOTOGALLERY ©Motorsport.com %s Foto rimanenti MOTOMONDIALEin Spagna: i segreti del ..."Mi sono innamorato di Pecco vedendolo guidare qui, a Jerez", confessa Claudio Domenicali , ceo Ducati . Era il 2019, stagione d'esordio inper l'allora ventenne, che correva con una squadra privata (Pramac). "Dicevano che sulle piste con curve veloci le nostre moto faticavano: invece per alcuni giri riuscì a farla volare".

