MotoGP | Aleix Espargarò | “Possiamo lottare per la vittoria | ma mi serve costanza per la gara”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Aprilia conferma i grandi passi avanti effettuati in avvio di 2023 rispetto alla fase finale dell’ultima stagione e piazza un incoraggiante uno-due al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Spagna 2023, quarto round stagionale del Mondialeha firmato il miglior tempo del venerdì a Jerez de la Frontera in 1’36?708, precedendo di soli due millesimi il compagno di squadra Maverick Viñales. “Sono contento, abbiamo fatto anche un bel passo con la media nonostante il basso grip. Poi con la soft siamo stati incredibili, nonostante la temperatura altissima. La moto va molto bene. Devi essere molto graduale con il gas, perché quando lo apri un po’ troppo cominci a slittare con la gomma posteriore e perdi tanto tempo. Sono contento“, dichiara il catalano ai microfoni di Sky Sport dopo la splendida ...

Sguardo sofferente, Enea ha chiuso 21° nella classifica dei tempi combinati : il suo 1:37.985 , suo miglior giro, è oltre un secondo più lento del miglior crono diEspargaró . Bastianini, però, ...Davanti a tutti,Espargaro (Aprila ufficiale) con il tempo di 1'36.708, più veloce di 2 ... Il rientro parrebbe programmato per il GP di Francia Sabato mattina lasarà in pista dalle 10:10 ...Maverick Vinales è riuscito a scendere sotto l'1:37 nelle Libere 2 di Jerez, prendendosi la seconda posizione nella classifica combinata alle spalle del compagno di squadraEspargaró: 'Se riusciamo a far quadrare le cose, possiamo fare una grande gara'. E sul problema partenza, che l'ha condizionato nelle prime gare, è sicuro: 'Abbiamo modificato un po' frizione ed ...

Dopo quello d'Argentina anche il venerdì di Jerez è stato quasi perfetto per i piloti Aprilia che hanno chiuso al primo e secondo posto le P2, Aleix davanti per un nulla su Vinales: 1'36.708 e 1'36.71 ...Aleix Espargaro nella seconda sessione precede il compagno Vinales. Pedrosa, terzo di giornata, si conferma mentre l'unico italiano nei 10 è Luca Marini. Bez e Pecco esclusi come Quartararo ...