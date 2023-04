Motocross in tv | GP Portogallo 2023 MXGP e MX2 | orari | programma | streaming 29-30 aprile

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ricomincia il Campionato Mondialedi. Dopo la settimana di sosta andrà in scena questo weekend il quinto appuntamento della rassegna, ovvero il Gran Premio deldie XMX2, in scena nel circuito di Agueda. Sarà una gara molto importante in termini di classifica. Proprio in terra lusitana vedremo di che pasta sarà fatto il leader della classifica Jorge Prado, motivato a staccare i diretti inseguitori Maxime Renaux e Jerry Herlings. Situazione speculare poi nella MX2, dove Jogo Geerts tenterà l’allungo su Andrea Adamo e Thibault Benistant. Il GP delsarà disponibile in direttatramite la piattaforma Discovery+. La copertura televisiva sarà invece affidata a RaiSport HD, con la trasmissione di Gara-1 e in...