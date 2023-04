Moto3 | Masia è il più veloce nella P2 | terzo Andrea Migno

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Jaumeè risultato il piùP2 del GP di Spagna 2023, quarto appuntamento del Mondiale 2023 di Moto 3. Il padrone di casa della Honda, in una sessione non dai ritmi altissimi ha registrato una crono di 1:46.905, precedendo Ayumi Sasaki ed. In linea generale i piloti hanno accusato leggermente più fatica anche a causa del vento alzatosi in pista, trovando particolarmente ostica la curva 11, dove è caduto a ventidue minuti dalla fine proprio Ayumi Sasaki, imponendo ai Commissari di gara la bandiera rossa. Dopo la ripresa il nipponico ha quindi ha ottenuto un ritardo di +0.012 rispetto al leader.invece si è procurato un gap di +0.95. In top 10 anche Bertelle, sesto con +0.296, e un davvero eroico Stefano Nepa, nono con un ritardo di +0.335. Più in ...