(Di venerdì 28 aprile 2023) Samha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato dide la Frontera, con temperature già elevate (25.5° per quanto riguarda l’atmosfera) i piloti hanno saggiato le condizioni della pista e hanno alternato grandi prestazioni a scivolate, per fortuna senza conseguenze. Da questo scenario è emerso il britannico Sam(Kalex Elf Marc VDS) che ha fatto segnare un interessante 1:41.170, con 230 millesimi di margine sul thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu), mentre è terzo lo spagnolo Alonso Lopez (Boscoscuro SpeedUp) a 319. Quarta posizione per il suo connazionale Pedro(Red Bull KTM Ajo) a 327, quinta per il britannico Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a ...

...con la squadra in un 2023 che non è sostanzialmente ancora iniziato per il campione del mondo... Arriviamo da due GP nei quali avremmo potuto ottenere importantie invece sono caduto due ...... NOW) 12.00 - Gara - Moto3 (SKY, NOW, TV8) 13.15 - Gara -(SKY, NOW, TV8) 15.00 - Gara - ... Jerez - prime fasi di gara TUTTO SUL GP DI SPAGNA 2023ALBO D'ORO CIRCUITO COME SI GUIDA A ...Franco Morbidelli, settimana dopo settimana, sta inanellando 'utili', che ... Inil leader della classifica piloti si chiama Tony Arbolino, from Garbagnate Milanese. La Honda è tornata a ...

Moto2, risultati P1 GP Spagna 2023: Sam Lowes comanda a Jerez, 4° Acosta, 7° Vietti, 10° Arbolino OA Sport

Sam Lowes ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato di Jerez de la Frontera, con temperature già e ...Non c'è fretta, ma in casa Yamaha si comincia a pensare al futuro nel Campionato Mondiale Superbike (WSBK). Toprak Razgatlioglu è la carta vincente del team factory. Il campione del mondo 2021 è ora a ...