(Di venerdì 28 aprile 2023)leprovedellaGp ade la Frontera. Sulla pista di casa dove l'ex campione del mondo ritiratosi nel 2018 è in pista per il solo weekend spagnolo grazie ad una ...

Dani Pedrosa firma le prime prove libere della MotoGp a Jerez de la Frontera. Sulla pista di casa dove l'ex campione del mondo ritiratosi nel 2018 è in pista per il solo weekend spagnolo grazie ad una ......E sono subito fuochi d'artificio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di. ... e se ce l'hai, tra l'altro con unacompetitiva che tra l'altro hai contribuito a sviluppare da ......cronaca in diretta della prima e della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di... 11.04 - Se la stanno prendendo comoda le Ducati: la primadi Borgo Panigale in classifica è ...

Moto: Spagna; l'ex Dani Pedrosa firma le prime libere a Jerez - Moto Agenzia ANSA

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...JEREZ - La prima sessione di prove libere del GP di Spagna sul circuito di Jerez, quarto appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto Dani Pedrosa far segnare il miglior tempo in 1:36.770, precedendo ...