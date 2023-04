Mosca vuole assoggettare Chisinau ma accusa l' Ue di voler controllare la Moldavia

La Moldavia (e la Transnistria cheannettere e che di fatto è sotto il suo controllo) sono nel mirino di Putin e la strategia russa è quella di destabilizzare il paese per allontanarlo dall'Europa. La Russia ha accusato l'......legge come un impegno di Pechino a non fornire armi od altre forme di assistenza militare a. ... in visita a Kiev, dice che l'Ucraina merita un posto nella Nato; eportare avanti i colloqui ...Il documento riguarda i cittadini ucraini o i titolari di passaporti dell'autoproclamato DPR e LPR (Donetsk e Lugansk, che oraconsidera territori annessi). Devono diventare cittadini della ...

Ucraina, ultime notizie. Lavrov: Mosca vuole porre fine al conflitto il prima possibile Il Sole 24 ORE

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che così dispone: i residenti che non accettano la cittadinanza russa potranno essere deportati dai territori ucraini annessi.Zelensky: la Gran Bretagna guidi coalizione di Stati intenzionati a fornire i caccia all’Ucraina. I servizi di sicurezza di Kiev: “Occupanti tagliano la gola agli ucraini dopo interrogatori”. Prigozhi ...