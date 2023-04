(Di venerdì 28 aprile 2023) Aveva 62 anni ed era malato da tempo. L’ultimo messaggio sul blog: «Grazie per essermi vicini, continuo la mia difficile battaglia»

ildi Fratelli d'Italia Andrea Augello . Aveva 62 anni. Secondo quanto si apprende, il parlamentare era malato da tempo. Parlamentare per quattro legislature, è stato sottosegretario ...'Oltre a ricoprire la carica dinell'attuale legislatura, Andrea ha rappresentato una parte importante della destra romana e italiana. Politico preparato, persona sempre disponibile e ...di Fdi, èa 62 anni. La carriera politica tra successi e storiche rivalità. La moglie Roberta Angelilli: "In cielo ti accompagnino gli angeli" Dal Fronte della Gioventù all'elezione in ...

Morto il senatore di Fdi Andrea Augello. Meloni: “Un punto di riferimento per tanti, ci mancherà” La Stampa

È morto all'età di 62 anni il senatore Andrea Augello: il parlamentare di Fratelli d'Italia sembra fosse malato da tempo, quattro legislature a Palazzo Madama.