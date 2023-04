Morto il senatore di FdI Andrea Augello | era malato da tempo

Leggi su agi

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - E' prematuramente scomparso ilFdI. Lo annuncia sui social Roberta Angelilli, vicepresidente FdI della Regione Lazio. In ricordo dida, i colleghi hanno osservato un minuto di silenzio al Senato. "In cielo ti accompagnino gli angeli", scrive Angelilli, moglie di, che accompagna ca frase con un cuore. "Addio, rimarrai per sempre nei nostri cuori", aggiunge ad accompagnamento della grande foto in bianco e nero che ritrae lo scomparso esponente FdI. Cordoglio da tutto il mondo politico. "Ci ha lasciatodi Fratelli d'Italia. Un punto di riferimento per tanti, un politico estremamente ...