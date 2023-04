Moralismi su Schlein

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dedicato ai moralisti, ai fascisti, agli ex fascisti, ai comunisti, agli ex comunisti, ai due gruppi di terzisti e a qualche signorina molto femminista. Chiunque, nei modi che sa e con i mezzi e la cultura che ha, cerca di rendersi più carina, di piacersi di più e di essere notata dagli altri con maggior diletto, fa benissimo a farlo. Certo, talora inciampa. E male. Per l’altro verso voi, chi l’ha votata e chi no, chi la voleva furba ma brutta, come chi pretendeva che non essendo così furba dovesse pure apparire sgraziata, cioè, voi che la state prendendo tutti insieme per il culo, voi siete un gruppone di signorilissime teste di minchia.