Toyotanonostante un fine settimane difficile, con la consapevolezza che gli inseguitori sono ... che con Spa, Le Mans ecostituiscono quasi metà del calendario WEC. La Rossa è stata ...Tuttavia da ben 16 giornata nonin trasferta e in quattro occasioni delle ultime cinque non è ... I rossoblù si vedono minacciare l'ottavo posto agganciati temporaneamente dale proveranno a ...... la squadra granata vuole continuare a far bene per raggiungere ilal nono posto in ... Hojlundil ballottaggio con Zapata e viene schierato come unica punta da Gasperini. In panchina Demiral ...

Monza vince 2-0 in casa Spezia,Palladino 'dedicato a Berlusconi' Agenzia ANSA

Una topica di Vanja, un gran gol di Zapata: Juric perde il confronto con il "maestro" Gasperini per colpa di due episodi negativi, per il resto il suo Toro se la gioca alla pari. Non ...I ragazzi di Palladino vincono la terza partita consecutiva vincendo all'Alberto Picco con le reti di Ciurria e Carlos Augusto ...