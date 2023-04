Monza | Ciurria | 'Posso solo ringraziare il coraggio di Palladino'

Terza vittoria consecutiva per ildi Raffaele Palladino: i brianzoli vincono anche a La Spezia per 2 - 0 grazie ai gol die Carlos Augusto nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, e salgono all'ottavo posto a ...Commenta per primo Spezia -0 - 2 Dragowski 6,5: sempre attento. Superato solo da un sinistro chirurgico dell'ex. Amian 5,5:stantuffo per 90' ma fallisce di testa da due passi la rete del pareggio già nel primo ...Commenta per primo Spezia -0 - 2 Di Gregorio 6,5 salva d'istinto su Kovalenko poi normale amministrazione Izzo 6: ...7: proprio lui, l'ex, il 'fante' indirizza la gara con un fendente ...

Le pagelle del Monza - Di Gregorio emana fiducia, Ciurria tira fuori il coniglio dal cilindro TUTTO mercato WEB

LA SPEZIA - Il Monza non si ferma e infila anche la terza vittoria consecutiva in casa dello Spezia (2-0). Tra i protagonisti del match c'è l'esterno brasiliano Carlos Augusto, autore del gol che ha c ...