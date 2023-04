Monza | Carlos Augusto e Ciurria i trascinatori | ecco il dato

Le parole diAugusto, attaccante del, dopo la vittoria dei brianzoli nella trasferta contro lo SpeziaAugusto ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro lo Spezia. Di ...Nel finale di tempo Mota Carvalho eAugusto sfiorano il raddoppio. Ripresa, ilaspetta gli avversari per poi ripartire pericolosamente. La girandola di cambi non riesce a scuotere i ...Commenta per primo Spezia -0 - 2 Di Gregorio 6,5 salva d'istinto su Kovalenko poi normale amministrazione Izzo 6: ...rimpiangere Rovella e sul finire trova anche l'assist per il raddoppio)...

Serie A, Spezia-Monza 0-2: decidono Ciurria e Carlos Augusto - Sportmediaset Sport Mediaset

Dopo aver segnato il gol del raddoppio nel recupero, Carlos Augusto, esterno del Monza, ha analizzato la vittoria contro lo Spezia. "Stagione incredibile. Ma i miei risultati li devo alla squadra. E' ...Un traguardo che, come affermato dal tecnico di Mugnano, per il Monza varrebbe come la Champions League. In terra di Liguria il successo è arrivato con una rete per tempo. Ciurria nella prima frazione ...